RT в Telegram
Подпишись

Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Короткая ссылка
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Бессоновском районе Пензенской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По имеющимся данным, на 393-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов автомобиль Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения столкнулся с Mercedes-Benz, за рулём которого был мужчина 1976 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, четыре человека погибли», — указали в ведомстве, отметив, что ещё один человек был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, один пострадал в ДТП с легковушками в Ленобласти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить