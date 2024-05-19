Над территорией трёх регионов: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь девяти ракет ATACMS и 61 украинского БПЛА

МО РФ: за ночь средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 19 мая пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолётного типа. Над территориями Крыма сбито девять ракет и один БПЛА. Ещё в общей сложности 60 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края и Белгородской области.