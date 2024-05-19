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Над территорией трёх регионов: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь девяти ракет ATACMS и 61 украинского БПЛА

МО РФ: за ночь средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 украинский БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 19 мая пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолётного типа. Над территориями Крыма сбито девять ракет и один БПЛА. Ещё в общей сложности 60 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края и Белгородской области.
Над территорией трёх регионов: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь девяти ракет ATACMS и 61 украинского БПЛА
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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  • 19 мая 2024

    Атаковавшие Славянский НПЗ украинские беспилотники несли заряды с поражающими элементами, заявил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

    «В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», — приводит его слова ТАСС.

  • Власти Харькова заявили о сильном взрыве в городе.

  • Украинский беспилотник атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими, заявил глава региона Владимир Сальдо.

    «В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал он в Telegram.

  • Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, заявил глава Славянского района Роман Синяговский. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

  • Операторы FPV-дрона ВС России подбили американскую бронированную машину пехоты Bradley под Авдеевкой, в окрестностях села Соловьёво в ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур республики.

  • Из Харьковской области продолжается эвакуация населения, вывезено более 10 тыс. человек, сообщил глава украинской военной администрации региона Олег Синегубов.

  • Экипажи российских Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

  • Тульские артиллеристы-десантники уничтожили группу украинской пехоты, применив РСЗО БМ-21 «Град», заявили в Минобороны РФ.

    «Артиллеристы быстро навели установки на цель, открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую группу. По выполнении стрельбы расчёты РСЗО оперативно покинули позицию и совершили марш в безопасный район», — заявили в МО.

  • Системы ПВО за ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник ВСУ в Крыму, заявили в Минобороны России утром 19 мая.

    Наряду с этим в общей сложности 61 украинский дрон уничтожен над Краснодарским краем и Белгородской областью, заявили в ведомстве.

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