Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике нескольких формирований ВСУ и «Иностранного легиона», а также отразили пять контратак. Потери противника только в этом секторе составили до 230 военнослужащих.

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах н. п. Весёлое, Лукьянцы и Радгоспное (Харьковская область).

Наряду с этим отражено пять контратак штурмовых групп противника в районах н. п. Волчанск, Липцы и Тихое (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град».

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Торское (ДНР). ВСУ потеряли здесь до 440 человек, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика».

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Антоновка и Белогоровка (ДНР). Также отражена атака штурмовой группы в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).

Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и десять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия L119 производства Великобритании и 105-мм орудие М119 производства США. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Евгеновка, Новоалександровка, Новгородское и Розовка (ДНР).

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Отражено семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах н. п. Нетайлово, Новокалиново, Соловьёво, Уманское и Шумы (ДНР). Противник потерял в этом секторе до 345 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Тем временем подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах н. п. Великая Новосёлка и Макаровка (ДНР).

Также отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и САУ «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Весёлое (Херсонская область) и Работино (Запорожская область). Противник потерял здесь до 60 человек, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.