Минобороны: ВС России уничтожили два склада ВСУ

В Минобороны России заявили, что бойцы подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили склады ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике... противника в районах населённых пунктов Антоновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Уточняется, что противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и десять автомобилей. Также были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям украинской армии.