В подконтрольной ВСУ части Херсона повредили припортовую инфраструктуру

Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что во временно подконтрольной украинским войскам части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура.

Как он написал в своём Telegram-канале, в регионе были «зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру».

Также, по его словам, были разбиты складское помещение и хозяйственные постройки.

Ранее в Кривом Роге произошёл взрыв.