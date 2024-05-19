В подконтрольной ВСУ части Херсона повредили припортовую инфраструктуру
Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что во временно подконтрольной украинским войскам части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура.
- Gettyimages.ru
Как он написал в своём Telegram-канале, в регионе были «зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру».
Также, по его словам, были разбиты складское помещение и хозяйственные постройки.
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