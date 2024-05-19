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«Военная хроника» заявила о подкреплениях ВСУ в Волчанске

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«Военная хроника» сообщила, что появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ в Волчанск.
«Военная хроника» заявила о подкреплениях ВСУ в Волчанске
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

«Постепенно появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ в Волчанск», — говорится в материале.

Так, например, «Военная хроника» приводит кадры поражения БТР Stryker, который, как и в Работине, двигается в отрыве от основной группы и практически сразу после обнаружения поражается «Ланцетом».

«Любопытно, что эти БТР изначально были идентифицированы как техника «работинской» (или как её ещё называют «несчастливой») 82-й ОДШБр, которая ранее потеряла в Запорожье танк Challenger-2. Однако в реальности это может быть 42-я ОМБр ВСУ. Один батальон этой бригады также получал американские «Страйкеры», — отмечается в аналитике.

18 мая стало известно, что группировка ВС России освободила Старицу в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника.

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