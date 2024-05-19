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Экс-разведчик Риттер: «сражаться до последнего украинца» было целью Запада

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что «сражаться до последнего украинца» всегда было девизом и целью Запада.
Экс-разведчик Риттер: «сражаться до последнего украинца» было целью Запада
  • AP

Об этом он сказал РИА Новости.

«Одним из прочных аспектов этой войны является энтузиазм, с которым западные якобы союзники Украины позволяют украинцам гибнуть на поле боя... так что «сражаться до последнего украинца» всегда было девизом Запада, целью Запада, задачей Запада», — отметил Риттер.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

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