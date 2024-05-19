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Минобороны: группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ

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Группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны армии Украины.
Минобороны: группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, группировка «Север» нанесла поражение силам «Иностранного легиона» и трёх бригад ВСУ в Харьковской области.

«Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области», — заявили в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 230 солдат, танк, две боевые бронемашины, десять пикапов. Также армия России поразила 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град».

Тем временем бойцы подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили склады ВСУ.

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