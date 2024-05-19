Минобороны: группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ

Группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны армии Украины.

Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, группировка «Север» нанесла поражение силам «Иностранного легиона» и трёх бригад ВСУ в Харьковской области.

«Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области», — заявили в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 230 солдат, танк, две боевые бронемашины, десять пикапов. Также армия России поразила 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град».

Тем временем бойцы подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили склады ВСУ.