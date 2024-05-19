RT в Telegram
Подпишись

Спасатели достигли района, где потерпел аварию вертолёт Раиси

Короткая ссылка
Спасатели добрались до района, где совершил жёсткую посадку вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси.
Спасатели достигли района, где потерпел аварию вертолёт Раиси
  • Gettyimages.ru

По данным иранского государственного агентства IRNA, спасатели приступили к поискам президентского вертолёта спустя около часа после того, как стало известно об инциденте.

Отмечается, что на текущий момент в районе предполагаемой аварии работают 20 спасательных отрядов. В небо подняли беспилотные летательные аппараты.

Ранее информацию об инциденте с вертолётом президента исламской республики подтвердил глава Министерства внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить