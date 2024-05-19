Спасатели достигли района, где потерпел аварию вертолёт Раиси
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По данным иранского государственного агентства IRNA, спасатели приступили к поискам президентского вертолёта спустя около часа после того, как стало известно об инциденте.
Отмечается, что на текущий момент в районе предполагаемой аварии работают 20 спасательных отрядов. В небо подняли беспилотные летательные аппараты.
Ранее информацию об инциденте с вертолётом президента исламской республики подтвердил глава Министерства внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.