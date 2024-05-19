Спасатели достигли района, где потерпел аварию вертолёт Раиси

Спасатели добрались до района, где совершил жёсткую посадку вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси.

По данным иранского государственного агентства IRNA, спасатели приступили к поискам президентского вертолёта спустя около часа после того, как стало известно об инциденте.

Отмечается, что на текущий момент в районе предполагаемой аварии работают 20 спасательных отрядов. В небо подняли беспилотные летательные аппараты.

Ранее информацию об инциденте с вертолётом президента исламской республики подтвердил глава Министерства внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.