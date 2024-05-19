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Глава МВД Ирана подтвердил данные об инциденте с вертолётом президента

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Информация, согласно которой вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку, соответствует действительности. Эти данные подтвердил глава Министерства внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди.
Глава МВД Ирана подтвердил данные об инциденте с вертолётом президента
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По его словам, прозвучавшим в эфире государственного телеканала IRIB, Раиси возвращался в одном из нескольких вертолётов, который совершил жёсткую посадку из-за тумана.

«К этому району направляются группы спасателей, но из-за тумана и плохой погоды путь к месту может занять некоторое время», — цитирует Вахиди ТАСС.

Ранее сообщалось, что два других вертолёта президентского кортежа благополучно добрались до места назначения.

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