Глава МВД Ирана подтвердил данные об инциденте с вертолётом президента

Информация, согласно которой вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку, соответствует действительности. Эти данные подтвердил глава Министерства внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди.

По его словам, прозвучавшим в эфире государственного телеканала IRIB, Раиси возвращался в одном из нескольких вертолётов, который совершил жёсткую посадку из-за тумана.

«К этому району направляются группы спасателей, но из-за тумана и плохой погоды путь к месту может занять некоторое время», — цитирует Вахиди ТАСС.

Ранее сообщалось, что два других вертолёта президентского кортежа благополучно добрались до места назначения.