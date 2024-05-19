Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Александровки в ДНР
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела украинскими войсками посёлка Александровка погибли два человека — мужчина и женщина.
- Gettyimages.ru
«Их анкетные данные устанавливаются», — отметил Кулемзин в своём Telegram-канале.
Ранее Кулемзин заявил, что мирная жительница, по предварительной информации, пострадала в результате обстрела украинскими войсками посёлка Александровка.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен