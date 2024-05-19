Благодаря нокдауну в девятом раунде: Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе

Александр Усик взял верх над Тайсоном Фьюри в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF. Украинец уверенно смотрелся на старте боя, но затем упустил инициативу и проиграл пять раундов подряд. Однако он сумел выправить положение, а в девятом отрезке отправил британца в нокдаун. В итоге один из трёх судей встал на сторону британца, однако это не помешало уроженцу Симферополя одержать победу.

Поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком обещал стать одним из самых главных событий в мире бокса за последние годы. По уровню ажиотажа его можно было смело поставить в один ряд с легендарной встречей Флойда Мейвезера — младшего и Мэнни Пакьяо, многими называемой не иначе как «бой века». И хотя организовать эту схватку было даже несколько проще, одно обстоятельство вполне позволяло считать её чуть более значимой: её триумфатор становился первым в истории чемпионом мира в тяжёлом весе по четырём престижным версиям.

Впрочем, внимание болельщиков на турнире в Эр-Рияде привлекла не только дуэль Фьюри с Усиком. Так, российским фанатам наверняка было крайне любопытно понаблюдать за выступлением Сергея Ковалёва, проводившего вторую битву в рамках первого тяжёлого веса. Два года назад он справился с Тервелом Пулевом в Инглвуде, а теперь готовился сразиться с не знающим поражений Робином Сирваном Сафаром. За свою карьеру тот одержал 16 побед, правда, брал верх преимущественно над заметно уступающими ему в классе соперниками. Таким образом, этот поединок должен был продемонстрировать как реальный уровень шведа, так и нынешнее состояние 41-летнего Крашера.

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И оказать достойное сопротивление более молодому оппоненту россиянин не сумел. Разница в девять лет не могла не сказаться в ходе десятираундовой схватки, а заметно проявляться начала по прошествии её половины. Временами Ковалёв смотрелся неплохо, но справиться с напором Сафара не мог. Сергей был вынужден постоянно отступать и принимать мощнейшие удары как по голове, так и по корпусу. И перехватить инициативу у него так и не вышло.

Более того, в концовке заключительного отрезка Ковалёв угодил в тяжёлый нокдаун и вполне мог потерпеть четвёртое досрочное поражение в карьере, но всё же поднялся. Тем не менее надеяться на победу решением не приходилось. Все трое судей встали на сторону Сафара, а один и вовсе отдал Крашеру лишь одну трёхминутку — 92:97, 90:99, 94:95.

Четыре следующие битвы не продлились все запланированные раунды. Марк Чемберлен и Мозес Итаума победили в первом и втором соответственно, Агит Кабайел сломил сопротивление Фрэнка Санчеса в седьмом. На отрезок больше продержался Джо Кордина, сенсационно уступивший Энтони Какаче титулы во втором полулёгком весе по версиям IBF и IBO. Зато 36 минут на ринге провели Джей Опетайя и Майрис Бриедис. Как и без малого два года назад, единогласным решением судей верх взял австралиец, благодаря чему не только завоевал вакантное звание IBF в первой тяжёлой категории, но и сохранил идеальный рекорд (25-0).

После этого настала очередь главного поединка турнира в Эр-Рияде. Одна из главных интриг заключалась в том, какую тактику выберет Фьюри. На основании результатов взвешивания можно было предположить, что британец будет стараться перебоксировать Усика, как он ранее сделал это с Владимиром Кличко в 2015 году. Но если тогда он был тяжелее соперника лишь на 500 г, то в этот раз — аж на 17,4 кг. И поддержание избранного соперником темпа могло стать для него крайне непростой задачей.

Что касается Усика, то любопытно было понаблюдать, сумеет ли он подавить Фьюри так же, как Энтони Джошуа. Тогда он буквально поставил в ступор чемпиона мира по трём версиям и так и не позволил ему продемонстрировать всю свою мощь. Опасаясь пропустить навстречу, тот не решился биться в открытую и дважды уступил единогласным решением судей. Но Тайсону бесстрашия было не занимать. Достаточно вспомнить, как агрессивно он работал с самим Деонтеем Уайлдером. А ведь тот считался чуть ли не самым устрашающим нокаутёром в этой категории.

В целом ожидания оправдались. Фьюри предпочёл не рисковать и действовал вторым номером, давая Усику помногу атаковать. И тот этим отлично пользовался. Безусловно, абсолютное большинство его ударов не несло в себе серьёзной угрозы для британца, но позволяло ему зарабатывать очки. Тайсон же в первые два раунда часто прижимался к канатам и больше кривлялся, чем бил.

Однако долго так продолжаться не могло, и уже начиная с третьего отрезка Фьюри заметно прибавил. Он стал значительно реже отходить назад при атаках Усика, предпочитая смещаться вбок, тем самым создавая себе возможность для контратак. Основная же ставка была сделана на разящий правый апперкот. Именно он регулярно находил цель в период с третьего по седьмой раунд — часть дуэли, которая с вероятностью 99% осталась за Тайсоном. Попутно британец начал пускать в ход и другие приёмы — клинч и удары по корпусу, призванные выкачать силы из Александра и не дать ему включиться на полную катушку в концовке.

И какое-то время план Фьюри работал. В шестом раунде он серьёзно потряс Усика и смотрелся значительно увереннее. Не мешало даже полученное в ходе столкновения головами рассечение. И пусть иногда Александр взрывался хуками с наскока и комбинациями, казалось, будто инициативу Тайсон уже не упустит. Но как стало понятно впоследствии, Кот то ли усыплял бдительность, то ли копил силы на заключительный отрезок поединка.

Возрождение Усика началось в восьмом раунде, когда он взвинтил темп и стал раз за разом опережать Фьюри в разменах. Уже тогда положение британца стало шатким: в цель пришлось несколько неприятных боковых, а кровотечение усилилось. Но настоящие проблемы ждали его в следующей трёхминутке, которую он с огромным трудом завершил на ногах.

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Первая половина выдалась очень скупой на события, но во второй Усик задал Фьюри настоящую трёпку. Несколько раз он жёстко попадал, а за 30 секунд до гонга потряс соперника левым боковым. Тайсон поплыл и опёрся спиной на канаты, но тут же оказался под градом ударов. Сложно сказать, что помогло ему сохранить вертикальное положение, ведь в один момент он попросту перестал защищаться и на подкашивающихся ногах переходил от одного угла к другому. В итоге рефери всё же вмешался и открыл счёт. Но и сам британец немного пришёл в себя, да и гонг прозвучал как никогда вовремя.

Этот раунд оказался ключевым. За три оставшихся Фьюри так и не сумел вновь вернуть себе контроль над схваткой. Правый апперкот уже не нёс прежней опасности, а идти в лобовую только что переживший нокаут Тайсон не решился. Все оставшиеся отрезки, включая два чемпионских, он провёл вторым номером. Казалось, британцу грозит поражение единогласным решением, но судейская коллегия преподнесла сюрприз.

В то время как два члена жюри отдали предпочтение Усику, третий внезапно встал на сторону Фьюри. И его позиция в целом вызывает вопросы. Ведь он довольно неожиданно не занёс в копилку Тайсона третий раунд, зато заметил его превосходство не только во втором, но и в двух заключительных. Так или иначе, это не помешало Александру взять верх (115:112, 114:113, 113:114), одержать 22-ю победу в карьере и стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Британец же впервые покинул ринг в статусе проигравшего. Хотя вполне мог сделать это ещё в октябре 2023-го.