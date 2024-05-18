Усик — Фьюри: не волнуйся, завтра я не оставлю тебя в одиночестве

Чемпион мира по боксу по версии WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик высказался о предстоящем поединке с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Не волнуйся, завтра я не оставлю тебя в одиночестве», — приводит слова Усика Eurosport.

Бой между спортсменами состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально поединок должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от боя.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что вес Усика был неправильно определён на взвешивании к бою с Фьюри.