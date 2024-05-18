Вес Усика был неправильно определён на взвешивании к бою с Фьюри

Во время официальной церемонии взвешивания к поединку с британцем Тайсоном Фьюри вес украинца Александра Усика был неправильно определён.

По информации talkSPORT, настоящий вес боксёра на церемонии взвешивания составил не 105,6 кг, а 101,1 кг.

Бой состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально поединок должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от боя.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Усик и Фьюри составили портреты идеальных боксёров.