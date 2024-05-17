Фьюри оказался тяжелее Усика перед титульным боем
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Вес украинца составил 105,9 кг, Фьюри — 118,8 кг.
После взвешивания состоялась дуэль взглядов. В ходе неё Фьюри боднул Усика.
Бой состоится 18 мая в Эр-Рияде. Изначально бой боксёров должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от поединка.
В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Ранее Усик и Фьюри составили портреты идеальных боксёров.