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Фьюри оказался тяжелее Усика перед титульным боем

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Состоялась церемония взвешивания перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
Фьюри оказался тяжелее Усика перед титульным боем
  • Gettyimages.ru

Вес украинца составил 105,9 кг, Фьюри — 118,8 кг.

После взвешивания состоялась дуэль взглядов. В ходе неё Фьюри боднул Усика.

Бой состоится 18 мая в Эр-Рияде. Изначально бой боксёров должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от поединка.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Усик и Фьюри составили портреты идеальных боксёров.

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