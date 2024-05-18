Хирн: после пяти раундов Фьюри будет проигрывать Усику

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о титульном бое обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что Усик пойдёт на Фьюри. Фьюри же показал небольшой вес, думаю, он будет двигаться. После пяти или шести раундов он будет отставать, и ему придётся меняться и становиться агрессивным. Начало получится осторожным, но мы настроимся на хороший бой», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Бой между спортсменами состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально поединок должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от боя.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что вес Усика был неправильно определён на взвешивании к бою с Фьюри.