Хирн: после пяти раундов Фьюри будет проигрывать Усику
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«Я считаю, что Усик пойдёт на Фьюри. Фьюри же показал небольшой вес, думаю, он будет двигаться. После пяти или шести раундов он будет отставать, и ему придётся меняться и становиться агрессивным. Начало получится осторожным, но мы настроимся на хороший бой», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
Бой между спортсменами состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально поединок должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от боя.
В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Ранее сообщалось, что вес Усика был неправильно определён на взвешивании к бою с Фьюри.