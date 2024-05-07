Милонов: от позиции российского президента зависит будущее всего человечества

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что речь президента России Владимира Путина на инаугурации «была достаточно лаконична, но наполнена определённым смыслом».

«Сегодня речь президента на инаугурации была достаточно лаконична, но наполнена определённым смыслом, его можно озвучить таким образом: беречь Россию, нести ответственность. Президент сегодня не просто вступал в должность, сегодня он дал торжественное обещание перед народом России делать всё возможное для защиты Отечества. Немногим руководителям в нашей стране (царям, правителям, генеральным секретарям) выдалось быть у руля в стране в такое непростое время. Такое время, когда на кону стоит само существование мира в прежнем своём виде», — отметил депутат.

По его словам, президент сегодня понимал, «какая огромная задача на него возлагается».

«Эта задача уже экстерриториальная, она уже не только в рамках нашей страны, а в рамках всего мира. Потому что именно от позиции президента нашей страны зависит будущее всего человечества», — заключил парламентарий.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от инаугурации Владимира Путина.