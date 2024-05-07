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Милонов: от позиции российского президента зависит будущее всего человечества

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что речь президента России Владимира Путина на инаугурации «была достаточно лаконична, но наполнена определённым смыслом».
Милонов: от позиции российского президента зависит будущее всего человечества
  • РИА Новости

«Сегодня речь президента на инаугурации была достаточно лаконична, но наполнена определённым смыслом, его можно озвучить таким образом: беречь Россию, нести ответственность. Президент сегодня не просто вступал в должность, сегодня он дал торжественное обещание перед народом России делать всё возможное для защиты Отечества. Немногим руководителям в нашей стране (царям, правителям, генеральным секретарям) выдалось быть у руля в стране в такое непростое время. Такое время, когда на кону стоит само существование мира в прежнем своём виде», — отметил депутат.

По его словам, президент сегодня понимал, «какая огромная задача на него возлагается».

«Эта задача уже экстерриториальная, она уже не только в рамках нашей страны, а в рамках всего мира. Потому что именно от позиции президента нашей страны зависит будущее всего человечества», — заключил парламентарий.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от инаугурации Владимира Путина.

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