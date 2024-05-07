Сенатор Ковитиди поделилась впечатлениями от инаугурации Путина

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от инаугурации Владимира Путина.

«Вера и гордость за свою Родину, надежда и уверенность в счастливом будущем России, любовь к своему Отечеству и президенту — именно эти чувства переполняли меня на торжественной церемонии вступления в должность президента Владимира Путина. Слова Владимира Владимировича были адресованы каждому из нас: от Чукотки до солнечного Крыма», — подчеркнула собеседница RT.

Она отметила, что слова президента России «прозвучали победным набатом в душе каждого россиянина».

«Многонациональная Россия в час испытаний ещё крепче и сильнее. Мы — наследники Великой Победы. Ни пяди русской земли и только вперёд! Мы — великий народ великой страны, страны, устремлённой в будущее. В этом наша сила, в этом наша победа!» — заключила сенатор.

Ранее в своей речи после инаугурации Путин подчеркнул, что народосбережение и сохранение вековых ценностей является главным приоритетом для России.