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Сенатор Ковитиди поделилась впечатлениями от инаугурации Путина

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RT
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT о своих впечатлениях от инаугурации Владимира Путина.
Сенатор Ковитиди поделилась впечатлениями от инаугурации Путина
  • РИА Новости

«Вера и гордость за свою Родину, надежда и уверенность в счастливом будущем России, любовь к своему Отечеству и президенту — именно эти чувства переполняли меня на торжественной церемонии вступления в должность президента Владимира Путина. Слова Владимира Владимировича были адресованы каждому из нас: от Чукотки до солнечного Крыма», — подчеркнула собеседница RT.

Она отметила, что слова президента России «прозвучали победным набатом в душе каждого россиянина».

«Многонациональная Россия в час испытаний ещё крепче и сильнее. Мы — наследники Великой Победы. Ни пяди русской земли и только вперёд! Мы — великий народ великой страны, страны, устремлённой в будущее. В этом наша сила, в этом наша победа!» — заключила сенатор.

Ранее в своей речи после инаугурации Путин подчеркнул, что народосбережение и сохранение вековых ценностей является главным приоритетом для России.

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