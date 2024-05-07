Путин назвал народосбережение и сохранение вековых ценностей приоритетами России
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В своей речи после инаугурации Путин подчеркнул, что народосбережение и сохранение вековых ценностей является главным приоритетом для России.
«Поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», — заявил российский глава.
При этом он отметил, что решения по развитию страны и регионов должны повышать качество жизни российских семей.
Во время выступления Путин также подчеркнул, что результаты его нового президентского срока будут зависеть от общей сплочённости граждан.
RT ведёт прямую трансляцию.