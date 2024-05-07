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Путин: результаты президентского срока будут зависеть от сплочённости россиян

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Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплочённости граждан.
Путин: результаты президентского срока будут зависеть от сплочённости россиян
  • AP

Путин сообщил, что он будет делать всё необходимое, чтобы оправдать доверие россиян.

«При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей», — отметил Путин.

Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

RT ведёт прямую трансляцию.

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