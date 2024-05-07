Путин: результаты президентского срока будут зависеть от сплочённости россиян

Президент России Владимир Путин сообщил, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплочённости граждан.

Путин сообщил, что он будет делать всё необходимое, чтобы оправдать доверие россиян.

«При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей», — отметил Путин.

Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

RT ведёт прямую трансляцию.