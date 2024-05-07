Путин: результаты президентского срока будут зависеть от сплочённости россиян
- AP
Путин сообщил, что он будет делать всё необходимое, чтобы оправдать доверие россиян.
«При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей», — отметил Путин.
Также Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.
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