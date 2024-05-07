Путин призвал Россию быть прочной и устойчивой к любым вызовам

Президент России Владимир Путин в своей инаугурационной речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам.

«Нам важно... не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Наша государственная, общественная и политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам. Обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимости страны», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

Во время своей инаугурационной речи он поблагодарил участников СВО.

RT ведёт прямую трансляцию.