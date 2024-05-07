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Путин поблагодарил участников СВО в своей инаугурационной речи

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Президент России Владимир Путин поблагодарил участников СВО в своей инаугурационной речи.
Путин поблагодарил участников СВО в своей инаугурационной речи
  • РИА Новости

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям — участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

В Кремль на церемонию инаугурации прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также на церемонию приехали министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

RT ведёт прямую трансляцию.

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