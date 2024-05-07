Санду, несмотря на закрытие в Молдавии десятков медиа, отрицает цензуру в стране

Молдавский президент Майя Санду отрицает, что в Молдавии есть цензура СМИ, несмотря на закрытие в стране десятков медиа.

В интервью Юрию Дудю она назвала молдавские и российские СМИ, которым запретили работать в Молдавии, «средствами массовой дезинформации».

«За последние два года в Молдове заблокированы десятки медиа и телеканалов, причём, как я понимаю, многие, если не все, без решения суда. Что это, если не цензура?» — задаёт вопрос Дудь.

В ответ на это Санду говорит: «Это не цензура».

Ранее лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор резко раскритиковал решение властей республики приостановить лицензии шести телеканалов.

В октябре прошлого года в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Москва заявила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.