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Шор резко раскритиковал решение властей Молдавии запретить вещание ряда СМИ

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Лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор резко раскритиковал решение властей республики приостановить лицензии шести телеканалов.
Шор резко раскритиковал решение властей Молдавии запретить вещание ряда СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сначала они блокировали мирные протесты и вам сказали: «Не переживайте, это всё провокаторы и хулиганы». Потом они завели уголовные дела против своих политических оппонентов и вам сказали: «Не переживайте, ведь это бандиты». Потом они запретили политические партии и вам сказали: «Не переживайте, это всё сотрудники иностранных спецслужб». Теперь они закрыли все оппозиционные СМИ, и вам говорят: «Это для вашей же безопасности», — сказал Шор, слова которого приводит Sputnik Молдова.

По словам политика, власти в Кишинёве «будут врать, кошмарить, нарушать закон», а сейчас «свисают с обрыва и будут когтями цепляться и карабкаться» через головы граждан.

Глава молдавской СИБ Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомство заблокирует ещё 31 сайт, включая российские ресурсы, в целях оберегания своего информационного пространства.

СИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по её мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

24 октября в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Москва заявила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.

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