Шор резко раскритиковал решение властей Молдавии запретить вещание ряда СМИ

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор резко раскритиковал решение властей республики приостановить лицензии шести телеканалов.

«Сначала они блокировали мирные протесты и вам сказали: «Не переживайте, это всё провокаторы и хулиганы». Потом они завели уголовные дела против своих политических оппонентов и вам сказали: «Не переживайте, ведь это бандиты». Потом они запретили политические партии и вам сказали: «Не переживайте, это всё сотрудники иностранных спецслужб». Теперь они закрыли все оппозиционные СМИ, и вам говорят: «Это для вашей же безопасности», — сказал Шор, слова которого приводит Sputnik Молдова.

По словам политика, власти в Кишинёве «будут врать, кошмарить, нарушать закон», а сейчас «свисают с обрыва и будут когтями цепляться и карабкаться» через головы граждан.

Глава молдавской СИБ Александр Мустяцэ ранее заявил, что ведомство заблокирует ещё 31 сайт, включая российские ресурсы, в целях оберегания своего информационного пространства.

СИБ также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по её мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

24 октября в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Москва заявила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.