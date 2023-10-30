В Молдавии анонсировали блокировку ещё более 30 сайтов, включая российские

Служба информации и безопасности Молдавии заблокирует ещё 31 сайт, включая российские ресурсы, в целях оберегания своего информационного пространства, заявил глава СИБ Александр Мустяцэ.

«СИБ анализирует отражение информации на веб-порталах... Сегодня был подписан указ, по которому будет блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России… Наше государство оберегает своё информационное пространство», — цитирует его РИА Новости.

Мустяцэ добавил, что также предложит приостановить лицензии шести телеканалов, которые, по его мнению, «представляют риск для безопасности» государства.

Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении «кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети».

Ранее в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Москва сообщила, что считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.

3 октября власти России закрыли въезд в страну для ряда лиц из Молдавии, которые имеют прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в республике, а также разжиганию антироссийских настроений.

До этого в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин подчеркнул, что в западных странах боятся правды, в том числе со стороны зарубежных журналистов, работающих на RT.