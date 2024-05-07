В Подмосковье появится Министерство по содержанию территорий

В правительстве Московской области рассказали об организации нового Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Возглавит его Владислав Мурашов — и будет отвечать за всё, что связано с чистотой на любых территориях, содержанием в порядке дворов, уборкой мусора и обращением с отходами у контейнерных площадок», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

Он также отметил, что кадровые перестановки затронут ряд других ведомств и муниципалитетов Подмосковья.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о программе «Открытие тёплого сезона» в парках региона.