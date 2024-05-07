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Агент Потаповой: только в 22 года она вернула те средства, которые были в неё вложены

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Агент российской теннисистки Анастасии Потаповой Александр Островский рассказал об инвестициях, которые были вложены в спортсменку.
Агент Потаповой: только в 22 года она вернула те средства, которые были в неё вложены
  • Gettyimages.ru

«Вложил миллион? В совокупности, да. Но это не предел, потому что Потапова уже в 14—15 лет начала показывать серьёзные результаты — и на неё обратили внимание крупнейшие спонсоры. И это как раз позволило очень серьёзно сэкономить», — приводит слова Островского Sports.

Он рассказал, что деньги в основном уходят на зарплату тренерам, на команду, на перелёты, переезды, на проживание на турнирах, на восстановительные процессы.

«В прошлом году Настя вернула все инвестиции. То есть она только в 22 года, по сути, вернула те средства, которые были вложены. А начинали в 11—12 лет».

На данный момент Потапова занимает 43-е место в рейтинге теннисисток. В активе россиянки два титула на уровне WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Потапова и Павлюченкова не смогли выйти в финал турнира WTA в Мадриде в парном разряде.

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