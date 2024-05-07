Защитник «Локомотива» Тикнизян и его супруга Ромашкина ждут ребёнка

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и его супруга журналист Яна Ромашкина станут родителями.

Ромашкина опубликовала несколько фотографий в социальных сетях, на которых видно, что спутница Тикнизяна находится в положении.

2 ноября стало известно, что Тикнизян женился на телеведущей Ромашкиной. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 28 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Тикнизяна назвал три чемпионата, в которых футболист «Локомотива» может продолжить карьеру.