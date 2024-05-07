Politico: ЕС нашёл решение для нежелающих тратить активы Москвы на оружие Киеву

Евросоюз заявил, что нейтральные страны могут отказаться от его плана использовать прибыль от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников.

«Страны, которые выступают против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи», — говорится в материале.

Как отмечается, об этом говорится в новом тексте подготовленного документа.

Издание называет это последней попыткой привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО. Речь идёт об Австрии, Мальте, Кипре и Ирландии, данные государства потребовали освободить их от обязанности покупать боеприпасы.

Отмечается, что такой же политики придерживаются и Венгрия со Словакией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева.