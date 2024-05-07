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Politico: ЕС нашёл решение для нежелающих тратить активы Москвы на оружие Киеву

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Евросоюз заявил, что нейтральные страны могут отказаться от его плана использовать прибыль от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.
Politico: ЕС нашёл решение для нежелающих тратить активы Москвы на оружие Киеву
  • РИА Новости

Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников.

«Страны, которые выступают против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи», — говорится в материале.

Как отмечается, об этом говорится в новом тексте подготовленного документа.

Издание называет это последней попыткой привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО. Речь идёт об Австрии, Мальте, Кипре и Ирландии, данные государства потребовали освободить их от обязанности покупать боеприпасы.

Отмечается, что такой же политики придерживаются и Венгрия со Словакией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева.

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