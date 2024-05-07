Politico: ЕС нашёл решение для нежелающих тратить активы Москвы на оружие Киеву
- РИА Новости
Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть источников.
«Страны, которые выступают против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи», — говорится в материале.
Как отмечается, об этом говорится в новом тексте подготовленного документа.
Издание называет это последней попыткой привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО. Речь идёт об Австрии, Мальте, Кипре и Ирландии, данные государства потребовали освободить их от обязанности покупать боеприпасы.
Отмечается, что такой же политики придерживаются и Венгрия со Словакией.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева.