Шольц: в ЕС договорились направить 90% доходов российских активов на нужды Киева
«У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов... Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины», — цитирует его ТАСС.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.