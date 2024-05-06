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Шольц: в ЕС договорились направить 90% доходов российских активов на нужды Киева

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В ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов... Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.

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