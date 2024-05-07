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Стало известно, какой картиной заинтересовался Путин перед инаугурацией

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Анастасия Румянцева
В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки рассказали RT о картине, которой заинтересовался Владимир Путин по пути на инаугурацию.
Стало известно, какой картиной заинтересовался Путин перед инаугурацией
  • РИА Новости

«Это вещь нашей студентки Веселовой Дарьи, работа 2014 года, тогда она была студенткой третьего курса. Работа называется «Музыкальный натюрморт». Холст, масло, это не акварель, 60 на 70,5. Она экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ нашего ректора и студентов Академии акварели», — заявили там.

Как подчеркнул собеседник RT, академии очень приятно экспонироваться в Кремле, а также внимание российского лидера к работам её учащихся.

«И в стенах этих экспонироваться, и интерес к работе, это безусловно», — заключили он.

Ранее перед началом церемонии инаугурации Путин остановился в коридоре Кремля, чтобы рассмотреть висящую на стене картину.

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