Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка, сообщает Погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«На кыргызско-таджикском участке госграницы произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия», — приводит заявление ТАСС.

Уточняется, что неподалёку от Ак-Босого (Киргизия) киргизские пограничники заметили граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории Киргизии в 250—300 м от линии границы.

Ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили делимитацию и демаркацию общей границы двух государств.