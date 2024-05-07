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Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

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На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка, сообщает Погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
  • РИА Новости

«На кыргызско-таджикском участке госграницы произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия», — приводит заявление ТАСС.

Уточняется, что неподалёку от Ак-Босого (Киргизия) киргизские пограничники заметили граждан Таджикистана — чабанов, выпасавших скот на территории Киргизии в 250—300 м от линии границы.

Ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили делимитацию и демаркацию общей границы двух государств.

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