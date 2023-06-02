Президенты Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию общей границы
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.
Их встреча состоялась на полях саммита Центральная Азия — ЕС в киргизском городе Чолпон-Ате.
«Президенты выразили удовлетворение достигнутым результатом по согласованию проектной линии государственной границы между двумя странами протяжённостью около 626 км, 102 км из которых удалось описать за последние 1,5 года», — говорится в сообщении.
Собеседники подтвердили важность сохранения дружеских и добрососедских отношений.
В апреле делегации Таджикистана, Узбекистана и Киргизии провели очередные переговоры об определении точки стыка границ трёх государств.