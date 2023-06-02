Президенты Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию общей границы

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили делимитацию и демаркацию общей границы двух государств.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.

Их встреча состоялась на полях саммита Центральная Азия — ЕС в киргизском городе Чолпон-Ате.

«Президенты выразили удовлетворение достигнутым результатом по согласованию проектной линии государственной границы между двумя странами протяжённостью около 626 км, 102 км из которых удалось описать за последние 1,5 года», — говорится в сообщении.

Собеседники подтвердили важность сохранения дружеских и добрососедских отношений.

В апреле делегации Таджикистана, Узбекистана и Киргизии провели очередные переговоры об определении точки стыка границ трёх государств.