Делегации Таджикистана, Узбекистана и Киргизии провели переговоры о стыке границ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что встреча прошла с 25 по 29 апреля 2023 года в городе Баткен.
«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросу определения точки стыка государственных границ Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан», — уточняется в заявлении.
Подчёркивается, что соответствующая встреча «прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания». Следующая встреча состоится на территории Таджикистана.
В ноябре 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о серьёзном настрое киргизской стороны на урегулирование вопросов, связанных со спорными участками на общем участке границы с Таджикистаном.