Делегации Таджикистана, Узбекистана и Киргизии провели переговоры о стыке границ

Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что делегации Таджикистана, Узбекистана и Киргизии провели очередные переговоры об определении точки стыка границ трёх государств.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что встреча прошла с 25 по 29 апреля 2023 года в городе Баткен.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросу определения точки стыка государственных границ Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан», — уточняется в заявлении.

Подчёркивается, что соответствующая встреча «прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания». Следующая встреча состоится на территории Таджикистана.

В ноябре 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о серьёзном настрое киргизской стороны на урегулирование вопросов, связанных со спорными участками на общем участке границы с Таджикистаном.