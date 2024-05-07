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Терапевт Кондрахин заявил о вреде чрезмерного употребления антибиотиков

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о вреде чрезмерного употребления антибиотиков. Как отметил эксперт, эти препараты имеют побочные эффекты прямого действия, поэтому возможно развитие аллергических реакций.
Терапевт Кондрахин заявил о вреде чрезмерного употребления антибиотиков
  • Gettyimages.ru

«Они могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент», — заявил Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, антибиотики также способны повлиять на действие других лекарств.

Главным побочным эффектом эксперт назвал антибиотикорезистентность.

«Это состояние, когда флора организма приучается к антибиотику. Она часто с ним сталкивается и становится устойчивой к действиям этого лекарства. Поэтому, когда пациенту действительно будет необходим этот антибактериальный препарат для лечения заболевания, он может оказаться неэффективным, потому что человек часто и бесконтрольно его принимал», — пояснил Кондрахин.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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