Для помощи пассажирам метро Москвы на 9 Мая привлекут дополнительных сотрудников
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Уточняется, что на 9 Мая на дежурство выйдут более 100 инспекторов.
Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе будут обеспечены комфортные и безопасные поездки во время государственного праздника.
Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвящённый подвигам героев Великой Отечественной войны.