RT в Telegram
Подпишись

Для помощи пассажирам метро Москвы на 9 Мая привлекут дополнительных сотрудников

Короткая ссылка
В Департаменте транспорта Москвы рассказали о помощи, которую будут оказывать пассажирам 9 мая на 33 станциях сотрудники Центра обеспечения мобильности.
Для помощи пассажирам метро Москвы на 9 Мая привлекут дополнительных сотрудников
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что на 9 Мая на дежурство выйдут более 100 инспекторов.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе будут обеспечены комфортные и безопасные поездки во время государственного праздника.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвящённый подвигам героев Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить