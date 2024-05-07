Для помощи пассажирам метро Москвы на 9 Мая привлекут дополнительных сотрудников

В Департаменте транспорта Москвы рассказали о помощи, которую будут оказывать пассажирам 9 мая на 33 станциях сотрудники Центра обеспечения мобильности.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что на 9 Мая на дежурство выйдут более 100 инспекторов.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе будут обеспечены комфортные и безопасные поездки во время государственного праздника.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвящённый подвигам героев Великой Отечественной войны.