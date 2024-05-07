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Кирилл Крок рассказал о Доме Вахтангова во Владикавказе

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Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал подробности о Доме Вахтангова во Владикавказе.
Кирилл Крок рассказал о Доме Вахтангова во Владикавказе
  • РИА Новости

«Дом, где родился и вырос Евгений Вахтангов, вот это и есть наш культурный код», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, когда работа над проектом только начиналась, казалось, что это «чистая авантюра», так как восстановление шло на средства, заработанные самим театром.

«Задали очень высокую планку. Уверен, Евгений Богратионович нам помогал», — отметил Крок.

Он добавил, что теперь Дом Вахтангова есть во всех путеводителях по Владикавказу, туда приезжают туристы.

«Так что это действительно социально значимый объект», — заключил Крок.

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.

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