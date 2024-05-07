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Власти Ставрополья поздравили работников радио с профессиональным праздником

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил с профессиональным праздником работников радио и предприятий связи региона.
Власти Ставрополья поздравили работников радио с профессиональным праздником
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на официальный сайт губернатора.

«Каждый день ваш труд помогает землякам быть в курсе жизни родного края, страны и мира, получать знания и заряжаться хорошим настроением», — сказал Владимиров.

Он также отметил, что, благодаря профессионализму и творческому подходу работников, каналы радиостанций и впредь будут объединять аудиторию жителей края.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме «Россия» отметят День радио.

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