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На выставке-форуме «Россия» отметят День радио

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«Русская Медиагруппа» совместно с Российским обществом «Знание» 7 мая проведёт мероприятия в честь Дня радио на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
На выставке-форуме «Россия» отметят День радио
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

С 12:00 до 21:00 выставочное пространство превратится в радиоплощадку, на которой состоятся мастер-классы, выступления, розыгрыши призов.

Например, ведущий радио Maximum Дмитрий Шуманский и ведущие радио Хит FM Артём Адамов и Диана Терешкова в павильоне №55 «Дом молодёжи» расскажут, что нужно, чтобы стать диджеем, какие особенности есть у этой работы, что на радио самое интересное.

В концерте на главной сцене ВДНХ примут участие звёзды «Русского Радио», диджеи радио DFM, а также артисты лейбла Rocket Records, в том числе Анна Седокова, Антон Лаврентьев, Алексей Столяров, Keneli & Zhiro, Наталья Которева.

Кроме того, ведущие утреннего шоу «Вкрутую. По-русски!» на «Русском Радио» Андрей Макеев и Миша Набоков проведут викторину и разыграют призы от радиостанции.

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