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Пожарные спасли ребёнка, перелезавшего на соседский балкон в Челябинске

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В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали о спасении ребёнка, перелезавшего на соседский балкон в областном центре.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Очевидцы сообщили о том, что ребёнок собирается перелезть на соседний балкон из квартиры на четвёртом этаже», — заявили в МЧС.

Там также отметили, что пожарные забрали семилетнего мальчика и передали полиции.

По имеющейся информации, он находился дома без присмотра взрослых.

Ранее в ГУ МЧС по Воронежской области заявили, что сотрудники ведомства спасли из горящей квартиры четырёх детей и четырёх взрослых.

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