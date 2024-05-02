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В Воронеже пожарные спасли четырёх детей из горящей квартиры

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В ГУ МЧС по Воронежской области заявили, что сотрудники ведомства спасли из горящей квартиры четырёх детей и четырёх взрослых.
В Воронеже пожарные спасли четырёх детей из горящей квартиры
  • РИА Новости

Как говорится в Telegram ведомства, вечером поступило сообщение о возгорании в квартире на 11-м этаже в доме 31-в по ул. Революции 1905 года в Воронеже.

«Из квартиры в ходе тушения эвакуированы четверо детей и четверо взрослых, в госпитализации не нуждаются. В результате пожара в квартире повреждены огнём кухня и коридор», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы загорелось административно-производственное здание, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м.

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