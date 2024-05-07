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Водителям Ямала посоветовали не выезжать за город из-за усиления ветра

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Водителям Ямало-Ненецкого автономного округа посоветовали не выезжать за город из-за ухудшения ветра.
Водителям Ямала посоветовали не выезжать за город из-за усиления ветра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и дорожного хозяйства.

С 7 по 9 мая на территории региона ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 20 м/с.

«Рекомендуем следить за погодными условиями и без необходимости не выезжать на загородные трассы», — отмечается в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о вероятности снега в Московской области.

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