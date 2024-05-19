В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибших военных следователях
19 мая 2024

В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибших военных следователях

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В военном следственном управлении СК России по Объединённой группировке войск в Донецке открыли мемориальную доску в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в ведомстве.

Мемориальная доска посвящена подполковникам юстиции Евгению Рыбакову и Дмитрию Кацубе, майору юстиции Дмитрию Катайкину, капитану юстиции Никите Кривцову и младшим сержантам Олегу Лебедеву и Сергею Науменюку. Они погибли, исполняя служебный долг на новых территориях.

Как отмечает ведомство, их посмертно наградили орденами Мужества за самоотверженность и отвагу.

«Они отдали свой воинский и служебный долг, борясь за свободу и независимость нашей Родины на земле Херсона и Донбасса», — заявил на церемонии открытия мемориальной доски временно исполняющий должность руководителя военного следственного управления СК России по Объединённой группировке войск полковник юстиции Константин Рожков.

Ранее RT сообщал, что сотрудники Следственного комитета России приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы.