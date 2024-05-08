Сотрудники СК России присоединились к празднованию Дня Победы

Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

В центральном аппарате ведомства в Москве и Волгограде организовали патриотическое мероприятие «Бессмертный полк».

В то же время в Смоленске следователи организовали выставку «Окна Победы», разместив галерею с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны с флагами Победы на окнах здания следственного управления.

«Участие в этих мероприятиях — ещё одна возможность не только почтить память защитников Родины, но и напомнить о недопустимости возрождения идеологии человеконенавистничества», — говорится в сообщении.

В прошлом году офицеры Следственного комитета России приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Председатель СК Александр Бастрыкин, находящийся с рабочим визитом в Белоруссии, возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость», отдав дань уважения первым павшим в борьбе за победу над немецким фашизмом.