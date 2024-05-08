RT в Telegram
Подпишись

Сотрудники СК России присоединились к празднованию Дня Победы

Короткая ссылка
Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
Сотрудники СК России присоединились к празднованию Дня Победы
  • © СК РФ

В центральном аппарате ведомства в Москве и Волгограде организовали патриотическое мероприятие «Бессмертный полк».

В то же время в Смоленске следователи организовали выставку «Окна Победы», разместив галерею с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны с флагами Победы на окнах здания следственного управления.

«Участие в этих мероприятиях — ещё одна возможность не только почтить память защитников Родины, но и напомнить о недопустимости возрождения идеологии человеконенавистничества», — говорится в сообщении.

В прошлом году офицеры Следственного комитета России приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Председатель СК Александр Бастрыкин, находящийся с рабочим визитом в Белоруссии, возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость», отдав дань уважения первым павшим в борьбе за победу над немецким фашизмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить