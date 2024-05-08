Сотрудники СК России присоединились к празднованию Дня Победы
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В центральном аппарате ведомства в Москве и Волгограде организовали патриотическое мероприятие «Бессмертный полк».
В то же время в Смоленске следователи организовали выставку «Окна Победы», разместив галерею с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны с флагами Победы на окнах здания следственного управления.
«Участие в этих мероприятиях — ещё одна возможность не только почтить память защитников Родины, но и напомнить о недопустимости возрождения идеологии человеконенавистничества», — говорится в сообщении.
В прошлом году офицеры Следственного комитета России приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.
Председатель СК Александр Бастрыкин, находящийся с рабочим визитом в Белоруссии, возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость», отдав дань уважения первым павшим в борьбе за победу над немецким фашизмом.