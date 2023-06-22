Представители СК России приняли участие в мероприятиях к годовщине начала Великой Отечественной войны

Офицеры Следственного комитета России приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны. Председатель СК Александр Бастрыкин, находящийся с рабочим визитом в Белоруссии, возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость», отдав дань уважения первым павшим в борьбе за победу над немецким фашизмом.

В Москве у Музея Победы на Поклонной горе сотрудники центрального аппарата СК России, а также отделений ведомства по Москве и Московской области вместе со студентами Московской академии СК почтили память павших минутой молчания и зажгли в полночь 1418 свечей — именно столько дней длилась война, унёсшая миллионы человеческих жизней.

Студенты Московской академии СК России в беседе с журналистами отметили, что хранят истории героев своих семей — участников Великой Отечественной.

Сотрудники СК России также зажгли памятные свечи на площади Победы в Пскове, у мемориального комплекса «Скорбящая мать» в Белгородской области, у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе. Акции прошли в Красноярском и Краснодарском крае, в Новгородской, Мурманской, Магаданской, Липецкой и других областях страны.

Траурные мероприятия, несмотря на сложную обстановку, прошли и в новых российских регионах — в Запорожской области акция состоялась у мемориала «Скорбящая мать» на братском кладбище города Мелитополя, в Херсонской — в городе Геническе, в ДНР памятные свечи офицеры СК зажгли у воинского монумента «Твоим освободителям, Донбасс».

Глава российского СК Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Белоруссию совместно с председателем СК Белоруссии Дмитрием Горой и государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым принял участие в ночном митинге-реквиеме в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Почётные гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших.