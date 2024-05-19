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Tasnim: экипаж потерпевшего крушение вертолёта с президентом Раиси вышел на связь

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Экипаж потерпевшего крушение вертолёта, в котором находится президент Ирана Ибрагим Раиси, вышел на связь.
Tasnim: экипаж потерпевшего крушение вертолёта с президентом Раиси вышел на связь
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Tasnim.

Отмечается, что всего в колонне иранского лидера было три вертолёта. Два из них прибыли к месту назначения, а третий потерпел крушение.

Экипаж самостоятельно вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв, сказано в материале.

Также уточняется, что незадолго до аварии Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян находился на борту попавшего в аварию вертолёта вместе с Раиси.

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