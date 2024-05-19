Tasnim: экипаж потерпевшего крушение вертолёта с президентом Раиси вышел на связь
- Gettyimages.ru
Об этом пишет агентство Tasnim.
Отмечается, что всего в колонне иранского лидера было три вертолёта. Два из них прибыли к месту назначения, а третий потерпел крушение.
Экипаж самостоятельно вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв, сказано в материале.
Также уточняется, что незадолго до аварии Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян находился на борту попавшего в аварию вертолёта вместе с Раиси.