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Президент Грузии предложила в кратчайшие сроки отменить закон об иноагентах

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Закон об иностранных агентах является неконституционным, заложенные в нём принципы — неприемлемыми. Он должен быть отменён в кратчайшие сроки. Такую точку зрения высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии предложила в кратчайшие сроки отменить закон об иноагентах
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

Она отметила, что улучшение закона об иноагентах не представляется возможным, и заявила, что по своему содержанию он «полностью неконституционный, соответственно, негрузинский, неевропейский и недемократичный». Зурабишвили добавила, что этот закон следует отменить в кратчайшие сроки.

«Его сущность, содержание и принципы неприемлемы. Соответственно, отмена закона является безальтернативной и представляет волю народа», — указала Зурабишвили в письме, опубликованном на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Ранее сообщалось, что президент Грузии наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах.

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