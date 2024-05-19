Президент Грузии предложила в кратчайшие сроки отменить закон об иноагентах

Закон об иностранных агентах является неконституционным, заложенные в нём принципы — неприемлемыми. Он должен быть отменён в кратчайшие сроки. Такую точку зрения высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что улучшение закона об иноагентах не представляется возможным, и заявила, что по своему содержанию он «полностью неконституционный, соответственно, негрузинский, неевропейский и недемократичный». Зурабишвили добавила, что этот закон следует отменить в кратчайшие сроки.

«Его сущность, содержание и принципы неприемлемы. Соответственно, отмена закона является безальтернативной и представляет волю народа», — указала Зурабишвили в письме, опубликованном на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Ранее сообщалось, что президент Грузии наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах.