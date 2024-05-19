Спасатели приступили к поискам потерпевшего аварию вертолёта с президентом Ирана

Масштабную операцию по поиску потерпевшего аварию на северо-западе Ирана вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Эбрахим Раиси, начали спасательные силы Красного Полумесяца.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, им оказывают содействие вспомогательные военные и полицейские силы. Ранее телеканал Press TV сообщил, что на северо-западе Ирана разбился вертолёт, перевозивший Раиси.