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Вертолёт Раиси совершил жёсткую посадку на северо-западе Ирана

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Вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку на северо-западе страны.
Вертолёт Раиси совершил жёсткую посадку на северо-западе Ирана
  • AP
  • © Iranian Presidency Office

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский государственный телеканал Press TV.

«Вертолёт, перевозивший президента Ибрагима Раиси, совершил жёсткую посадку в городе Джульфа в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян находился на борту попавшего в аварию вертолёта вместе с Раиси.

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