Вертолёт Раиси совершил жёсткую посадку на северо-западе Ирана
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский государственный телеканал Press TV.
«Вертолёт, перевозивший президента Ибрагима Раиси, совершил жёсткую посадку в городе Джульфа в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян находился на борту попавшего в аварию вертолёта вместе с Раиси.