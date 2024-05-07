Мантуров: предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт
- РИА Новости
Об этом он сообщил ТАСС.
«Уже можно заказывать, в следующем году появятся», — добавил Мантуров.
Отмечается, что мотоциклы Aurus Merlon были впервые показаны широкой публике на инаугурации президента России.
Они использовались в кортеже главы государства.
Ранее стало известно, что производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года.
Автоэксперт Максим Кадаков также рассказал об особенностях обновлённого Aurus Senat, на котором Владимир Путин прибыл на инаугурацию президента России.