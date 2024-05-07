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Мантуров: предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт

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И. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт.
Мантуров: предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт
  • РИА Новости

Об этом он сообщил ТАСС.

«Уже можно заказывать, в следующем году появятся», — добавил Мантуров.

Отмечается, что мотоциклы Aurus Merlon были впервые показаны широкой публике на инаугурации президента России.

Они использовались в кортеже главы государства.

Ранее стало известно, что производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года.

Автоэксперт Максим Кадаков также рассказал об особенностях обновлённого Aurus Senat, на котором Владимир Путин прибыл на инаугурацию президента России.

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